На Украине придумали способ выдавить Россию из Азовского моря

Украина должна объявить Азовское море свои внутренним морем для того, чтобы пресечь «российское вторжение» в данном районе. Таково мнение киевского журналиста Андрея Клименко, которого процитировали отечественные интернет-СМИ.

Клименко предупредил, что Украина в ближайшее время может потерять Приазовье так же, как в 2014 году она потеряла Крым. По словам эксперта, корабли РФ, якобы угрожающие безопасности его страны, в настоящее время перемещаются по морю на законных основаниях - в соответствии с соглашениями, которые Киев и Москва заключили в 2003-м. Выход из ситуации журналист видит в объявлении водоема внутренним морем Украины, пишет ФАН.

Ранее в Киеве неоднократно обвиняли Россию в «агрессивных планах», связанных с Азовским морем. Эксперты предрекли, что в данном районе может произойти прямое военное столкновение между двумя странами.