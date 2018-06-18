Петр Порошенко заявил о намерении создать в Евросоюзе группу, которая будет призвана остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Глава Украины назвал этот проект "абсолютно политиканским".

По словам украинского лидера, возведение "Северного потока – 2" направлено исключительно против Украины, а его функционирование "отберет" у бюджета страны около трех миллиардов долларов, передает РИА "Новости".

Порошенко сообщил, что украинские власти в настоящий момент находятся на стадии активных переговоров с Германией, целью которых является создание международного консорциума по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Подчеркивается, что ключевым условием участия в данном деле является остановка строительства газопровода.

Президент Украины заметил, что коллеги из США также весьма решительно настроены в данном вопросе.