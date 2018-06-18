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Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в 28 странах мира
18 июня 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Роспотребнадзор в понедельник, 18 июня, распространил предупреждение о вспышке кори в 28 странах мира. Специалисты рекомендуют россиянам обязательно делать прививки перед поездками за границу.
Ведомство обращает внимание граждан России на то, что единственным профилактическим средством от данного заболевания является вакцинация. Вакцинацию следует делать минимум за две недели до начала путешествия, говорится на официальном сайте Роскпотребнадзора.
В ВОЗ ранее сообщили, что корь распространилась не только на территории Европы, но также в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле и Перу.
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