Украинский политолог и экономист Александр Дудчак считает, что властям Украины сейчас уже поздно кричать о назревающей в стране катастрофе. По мнению Дудчака, думать нужно было, когда обсуждалось сорудничество с Европейским союзом. В Верховной раде сообщили, что на Украину надвигается катастрофа

Депутат Верховной Рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович вчера заявил о том, что на Украине назревает катастрофа, европейские страны, предлагающие Украине экономическую помощь, на самом деле пытаются расхитить богатство страны.

"Сейчас уже глупо кричать, что надвигается катастрофа. Это нужно было делать в то время, когда шла дискуссия, подписывать или не подписывать соглашения о зоне свободной торговли с Европой", - цитирует эксперта RT.

Александр Дудчак отметил, что сейчас Киев получает результат действий нынешней власти. По его мнению, "ничего удивительного и необычного не произошло". "...Это всё результат тех действий, которые проводило руководство страны, нормальные и совершенно предсказуемые последствия подписания соглашений с Евросоюзом и всей той политики, которую проводила нынешняя власть".

Он подчеркнул, что в соглашениях "всё было чётко написано". "У Украины нет никаких прав, и она должна принимать всё, что решено Европейским союзом, не имея возможности на эти решения влиять", - пояснил Дудчак.