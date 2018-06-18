Раскрыты данные об обернувшемся новыми потерями для Киева прорыве ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери при попытке прорыва в Донбассе. Соответствующую информацию со ссылкой на сообщение штаба силовой операции Киева опубликовали интернет-СМИ.

Сайт «Новороссия» пишет, что бои произошли в районе населенных пунктов, расположенных на юге Донецкой области. В ходе вооруженных столкновений получили ранения два бойца ВСУ.

Ранее, на минувшей неделе, киевский штаб признал потери в боестолкновениях на линии разграничения с ДНР и ЛНР. Согласно данным, распространенным армейским командованием, под огнем ополченцев погибли двое военных, еще шесть попали в медучреждения с ранениями.

Ранее сообщалось, что воюющие в Донбассе украинские силовики могут быть причастны к организации «коммерческой охоты» на местных жителей. Такое обвинение в адрес противника выдвинули ополченцы ДНР.