Раскрыты данные об обернувшемся новыми потерями для Киева прорыве ВСУ в Донбассе
18 июня 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины понесли новые потери при попытке прорыва в Донбассе. Соответствующую информацию со ссылкой на сообщение штаба силовой операции Киева опубликовали интернет-СМИ.
Сайт «Новороссия» пишет, что бои произошли в районе населенных пунктов, расположенных на юге Донецкой области. В ходе вооруженных столкновений получили ранения два бойца ВСУ.
Ранее, на минувшей неделе, киевский штаб признал потери в боестолкновениях на линии разграничения с ДНР и ЛНР. Согласно данным, распространенным армейским командованием, под огнем ополченцев погибли двое военных, еще шесть попали в медучреждения с ранениями.
Ранее сообщалось, что воюющие в Донбассе украинские силовики могут быть причастны к организации «коммерческой охоты» на местных жителей. Такое обвинение в адрес противника выдвинули ополченцы ДНР.
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