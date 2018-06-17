Глава МВД Германии выдвинет ультиматум к Меркель
17 июня 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер в понедельник намерен выдвинуть ультиматум канцлеру Германии Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции в стране.
Хорст Зеехофер предполагает, что в течение двух недель после выдвижения этого ультиматума Ангела Меркель сможет решить проблему беженцев. От канцлера Германии также ожидается достижение компромисса с зарубежными партнерами в вопросе противодействия наплыву мигрантов. Известно, что эта проблема стала уже общеевропейской.
В ином случае Зеехофер обещает усилить контроль на немецкой границе и начать высылку мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища на территории Германии или зарегистрированных в других странах Европы.
Ранее СМИ сообщили о конфликте между Хорстом Зеехофером и Ангелой Меркель. Глава МВД Германии заявил, что «не может больше с ней работать», передает РИА Новости.
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