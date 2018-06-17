Экс-замглавы Минобороны Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экс-министр обороны Манвел Григорян задержан в том числе и по подозрению в хищении армейских средств и солдатского продовольствия.

Бывший заместитель министра обороны, депутат парламента Армении Манвел Григорян был задержан накануне Службой национальной безопасности (СНБ) по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Во время обысков в доме и на даче Григоряна было обнаружено большое количество единиц оружия.

«Задержание Григоряна связано не только с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и с подозрением, что он был вовлечен и участвовал в хищении и присвоении помощи, собранной во время обострения конфликта в Карабахе в апреле 2018 года», - заявил Никол Пашинян в своем видеообращении, опубликованном в сети.

По результатам проведенных обысков есть основания подозревать, что Григорян присвоил продовольствие, собранное для солдат школьниками, и скормил предназначенную для военнослужащих еду своим домашним питомцам – медведям и тиграм, передает РИА Новости.