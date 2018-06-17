США предъявили Северной Корее требования по 47 пунктам для денуклеаризации

Сегодня стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки предъявили Северной Корее требования сразу по 47 пунктам. Это произошло в рамках договора о денуклеаризации Корейского полуострова.

Данную информацию в воскресенье предоставил глава японского МИД Таро Коно. В рамках интервью телеканалу NHK дипломат отметил, что если КНДР не выполнит требование о полной денуклеаризации в данном формате, то США не снимут со страны санкции.

Таро Коно выразил уверенность в том, что северокорейское руководство понимает, что американские власти будут твердо стоять на полном отказе КНДР от ядерного оружия.