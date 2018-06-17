Во Франции рисунок из письма писателя Экзюпери продали за баснословную сумму
17 июня 2018, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Во Франции на аукционе был продан рисунок из письма Антуана де Сент-Экзюпери. Согласно последней информации, писатель при помощи акварели изобразил главного героя своей книги "Маленький принц".
Известно, что письмо, о котором идет речь, было адресовано молодой женщине. Предположительно оно было написано легендарным литератором в 1943 или в 1944 году, уточняет аукционный дом Artcurial в Twitter. Рисунок ушел с молотка за 240,5 тысячи евро.
Отметим, что год назад на этом же аукционе за полмиллиона евро были проданы две иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к "Маленькому принцу".
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