Во Франции рисунок из письма писателя Экзюпери продали за баснословную сумму

Во Франции на аукционе был продан рисунок из письма Антуана де Сент-Экзюпери. Согласно последней информации, писатель при помощи акварели изобразил главного героя своей книги "Маленький принц".

Известно, что письмо, о котором идет речь, было адресовано молодой женщине. Предположительно оно было написано легендарным литератором в 1943 или в 1944 году, уточняет аукционный дом Artcurial в Twitter. Рисунок ушел с молотка за 240,5 тысячи евро.

Отметим, что год назад на этом же аукционе за полмиллиона евро были проданы две иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к "Маленькому принцу".