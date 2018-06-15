Mcdonald’s запретит пластиковые трубочки в ресторанах

McDonald's с осени этого года заменит пластиковые соломинки на бумажные во всех заведениях Великобритании и Ирландии. В полном объеме все закусочные сети в этих двух странах перейдут на новые трубочки к 2019 году.

Трубочки изготавливают из разновидностей пластика, которые разлагаются в течение очень длительного времени. Попадая в канализацию, а оттуда — в мировой океан, они становятся угрозой для жизни морских животных. Попробуют отказаться от пластиковых соломинок отдельныерестораны сети во Франции, Норвегии и США.

До McDonald’s от использования таких трубочек уже отказались такие сети, как JD Wetherspoon, Burger King, Costa Coffee.