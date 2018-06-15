Украинский генерал нашел способ заставить Россию «сдать Донбасс»

Москва «сдаст Донбасс», если международное сообщество сохранит консолидированную позицию в отношении антироссийских санкций. Такое мнение высказал в СМИ украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

Военный предрек, что введенные Западом ограничительные меры рано или поздно вынудят РФ уступить и «вернуться в международное правовое поле». В качестве обязательного условия достижения этой цели Богдан назвал предотвращение раскола Евросоюза по вопросу необходимости продолжения давления на Москву, передает агентство «Новороссия».

Киев неоднократно обвинял Россию в поддержке ополченцев ДНР и ЛНР, воюющих с армией Украины. Руководство РФ опровергает эти утверждения как бездоказательные.

Ранее СМИ процитировали украинского журналиста Виталия Портникова, который рассказал о самом опасном для его страны исходе вооруженного конфликта в Донбассе.