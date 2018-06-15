В ЛНР сообщили, при каких условиях республика останется в составе Украины

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего сегодня сообщил, при каких условиях ЛНР готова остаться в составе Украины.

Политик подчеркнул, что украинские власти полностью сбрасывают Донбасс со счетов – им нужна исключительно территория. Киев не демонстрирует никаких приверженностей минским обязательствам, отказывается развивать гуманитарную сферу в регионе, выплачивать пенсии, сообщает Дейнего.

Однако, если Украина сможет радикально изменить свою политику и твердо встать на путь выполнения Минских соглашений, то ЛНР будет готова к возобновлению отношений, передает РИА "Новости".