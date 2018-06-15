Аналитик рассказал о назревающем на Украине большом национальном конфликте

В Закарпатской области Украины в ближайшее время может разгореться большой национальный конфликт. Такой прогноз сделал эксперт Григорий Миронов.

По словам аналитика, процитированного агентством «Новороссия», проживающие в данном регионе венгры ориентированы на Будапешт и не хотят подчиняться киевским властям. Собеседник СМИ предрек будущие столкновения представителей национального меньшинства с украинскими ультраправыми силами. Последствия этого конфликта предугадать нельзя, отметил Миронов.

Ранее на этой неделе сообщалось, что украинские политики допустили повторение «донецкого сценария» в Одессе, в которой получили широкое распространение антикиевские настроения.