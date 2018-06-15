Белый дом не пожелал комментировать заявление Трампа о "российском Крыме"
15 июня 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Белом доме не пожелали объяснять слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым является частью России. Пресс-секретарь политика Сара Сандерс наотрез отказалась комментировать эти данные.
В администрации американского лидера подчеркнули, что не располагают информацией о подобном высказывании и добавили, что не намерены давать оценку словам, произнесенным в частной беседе, передает РИА Новости.
Ранее дипломатический источник сообщил, что Дональд Трамп в рамках саммита G7 сообщил, что Крым принадлежит Российской Федерации, так как все жители полуострова говорят на русском языке. Не уточняется, являлось ли данное заявление шуткой.
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