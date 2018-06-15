В Белом доме не пожелали объяснять слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым является частью России. Пресс-секретарь политика Сара Сандерс наотрез отказалась комментировать эти данные.

В администрации американского лидера подчеркнули, что не располагают информацией о подобном высказывании и добавили, что не намерены давать оценку словам, произнесенным в частной беседе, передает РИА Новости.

Ранее дипломатический источник сообщил, что Дональд Трамп в рамках саммита G7 сообщил, что Крым принадлежит Российской Федерации, так как все жители полуострова говорят на русском языке. Не уточняется, являлось ли данное заявление шуткой.