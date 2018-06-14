Украина готовится атаковать Донбасс

Украина готовит массивный удар по Крыму и Донбассу, может применить тяжелые вооружения и отказывается от Минских договоренностей. Такой подтекст читается в комментарии депутата Верховной Рады Ивана Винника, который он дал корреспонденту АН.

«Мы собираемся вернуть оккупированные территории», — пояснил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины Иван Винник в ответ на вопрос о причинах стягивания войск в зону боевых действий: «Рано или поздно это неизбежно произойдет».

Поводом для звонка украинскому парламентарию послужило заявление депутата Государственной Думы РФ Руслана Бальбека о том, что Украина стягивает к границам России штурмовую авиацию. Кроме того, в начале июня стало известно о проведении в Азовском море учений военно-морских сил Украины. Украинские военные перекрыли побережье в окрестностях Мариуполя. Эту информацию корреспонденту АН ранее подтверждал начальник пресс-службы штаба ВМСУ Олег Чалык.

В зону проведения учений ВМСУ входит территория, подконтрольная Донецкой народной республике. Там идут активные боевые действия. Отвечая на вопрос корреспондента АН как можно проводить учения в таком месте, Иван Винник пояснил, что для его страны ДНР не существует: «У нас нет такого понятия, как территория, подконтрольная ДНР. Согласно закону, она называется территория, которая оккупирована войсками и контролируемая российской оккупационной администрацией».

Основой политики Украины депутат Верховной Рады назвал восстановление контроля над потерянными территориями. Что касается Минских соглашений и потенциального использования тяжелой техники в ходе учений, проводимых ВМСУ, Иван Винник пояснил, что его страна их игнорирует: «Минские соглашения не имеют никакого юридически правового статуса. Это исключительно политически-дипломатический пакт. Они будут трактоваться исключительно в пользу Украины. Украина видит минские соглашения как один из инструментов. И это не самый главный инструмент для освобождения своей территории».