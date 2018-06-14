Украина объявила об открытии новых визовых центров в России

В украинском министерстве иностранных дел сообщили о планах по открытию в ближайшее время более 50 новых визовых центров, в том числе восемь из них в России. По данным МИД Украины, 56 новых визовых центров откроется с 15 июня по 1 августа в разных странах.

Восемь визовых центров в российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Украинская дипломатия объяснила, что визовые центры будут предоставлять иностранным гражданам услуги по приему ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину.

В настоящее время между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Но с 1 января украинские власти ввели биометрический контроль для въезжающих в страну иностранных граждан, в том числе и из России.