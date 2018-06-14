«Оккупированный» Крым признали на Украине чужой территорией

Крым всегда рассматривался на Украине как чужая территория. С таким заявлением выступил Геннадий Москаль, возглавляющий Закарпатскую область.

Губернатор рассказал, что в период, когда полуостров находился под контролем Киева, регион выполнял функцию офшорной зоны, где отмывались денежные средства, заработанные нечестным путем. При этом, как отметил Москаль, Крым всегда был для Украины чужим. По словам чиновника, процитированного «Русской весной», украинские политики вспоминали о Крыме, только когда начиналась пора отпусков.

Крым в 2014 году вошел в состав России, такой выбор на референдуме сделали жители полуострова. В Киеве итоги голосования не признали и объявили регион оккупированным.

Ранее сообщалось, что на Украине признали невозможность возвращения Крыма в ближайшей перспективе.