Мэр Киева Виталий Кличко планирует подавать в суд на компанию "Нафтогаз" из-за спора между этой газовой компанией и "Киевэнерго", у которого образовалась задолженность. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

"Включите газ людям", - назвал ключевое требование Кличко. Он отметил, что жители Киева не должны быть заложниками этой ситуации, пока суд будет разбираться, кто прав, кто виноват.

По мнению киевского мэра, "«Нафтогаз" занимается шантажом киевлян и отказывается включать газ, пока компании не будут возвращены долги "«Киевэнерго". Кличко также отметил, что город не может брать на себя долговые обязательства частной компании.

В настоящий момент жители трех тысяч домов в Киеве остались без горячей воды.