Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что обвинения Киева в адрес Москвы, поданные в Международный суд ООН, принесут Украине «очевидные выигрыши». Киев сделал Москве "подарок" на День России

В качестве доказательства перспективной выгоды Украины от подачи меморандума в суд ООН Романенко привел в пример решение Стокгольмского арбитража, принявшего решение, что российская сторона должна выплатить украинской стороне более 2,5 миллиарда долларов по газовому спору.

«Они нам должны еще 2,5 миллиарда… рано или поздно эти деньги должны будут к нам вернуться», - уверен Романенко.

В случае с меморандумом, поданным Украиной в суд ООН, Романенко также считает, что этот документ еще «сыграет свою роль», однако с украинской стороны необходимо приложить «серьезные усилия, время и ресурсы».

«Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Рано или поздно они нам все отдадут», - цитирует украинского генерала РИА Новости.