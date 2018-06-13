Ополченцы узнали о планах киевских силовиков отравить жителей Донбасса фенолом

Вооруженные силы Украины намерены осуществить масштабную провокацию против мирного населения Донбасса. Такое заявление на брифинге для СМИ сделал Даниил Безсонов, спикер армии Донецкой народной республики.

По словам представителя ополчения, ДНР стало известно о планах противника подорвать дамбу фенольного завода в городе Дзержинске, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Безсонов выразил надежду на то, что украинская сторона «не дойдет до такого безумия».

Ранее в среду сообщалось, что писатель Захар Прилепин рассказал о приказе, данном американцами властям Украины. По словам Прилепина, Вашингтон настаивает на том, чтобы ВСУ перешли в наступление в Донбассе во время чемпионата мира по футболу.