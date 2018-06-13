В Кремле прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

В Кремле сегодня прокомментировали переговоры президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Саммит политиков в минувший вторник, 12 июня, состоялся на острове Сентоса в Сингапуре.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти РФ приветствуют встречу Трампа и Ким Чен Ына, поскольку она способствует снижению напряженности на Корейском полуострове, отодвигая сложившуюся ситуацию от критической точки, передает RT.

В Кремле также подчеркнули, что еще несколько месяцев назад отношения американского и северокорейского лидеров находились на принципиально ином уровне.