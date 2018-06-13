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В Кремле прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

13 июня 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
фото: globallookpress.com

В Кремле сегодня прокомментировали переговоры президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Саммит политиков в минувший вторник, 12 июня, состоялся на острове Сентоса в Сингапуре.

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В Кремле также подчеркнули, что еще несколько месяцев назад отношения американского и северокорейского лидеров находились на принципиально ином уровне.

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Стало известно, при каких условиях Украина получит миллиард евро от ЕС

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Трамп назвал Ким Чен Ына "забавным парнем" с сильным характером

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Македонию переименовали

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Антропологи смоделировали идеальную женщину

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В Чечне ответили на ролик Слепакова о Кадырове и футболе

Новая песня Семена Слепакова о футболе, в которой он предлагает назначить тренером национальной сборной главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, вызвала негативную реакцию в Чечне.

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Дайвер-параатлет Дмитрий Павленко намерен установить в Крыму национальный рекорд

Российский аквалангист Дмитрий ПАВЛЕНКО, у которого ампутированы руки и ноги, намерен установить в Крыму национальный рекорд для параатлетов, погрузившись на глубину 30 метров.

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При столкновении катамарана с баржей на Волге погибли полицейские

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