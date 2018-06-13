Италия считает Москву ключевым партнером в борьбе с терроризмом

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия является ключевым союзником Запада в борьбе с терроризмом, и отметил необходимость сотрудничества по глобальным проблемам.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о необходимости возвращения России в клуб ведущих государств мира. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поддержал инициативу американского лидера, поскольку, по его мнению, Россия является одним из ключевых игроков на международной арене.

«Россия – наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы должны работать вместе, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов», - заявил Сальвини.

Депутат регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери полностью разделяет настрой вице-премьера Италии.

«В Европе чувствуется запрос на изменение подхода к диалогу с Россией. Все больше политиков понимают важность возвращения к конструктивному контакту. Пытаться изолировать Россию было большой ошибкой, поэтому вскоре все изменится», - приводит мнение депутата «Известия».