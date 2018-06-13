В ДНР раскрыли подробности разгрома напавших на Горловку групп ВСУ

Пресс-служба армии Донецкой народной республики опубликовала видео, в котором раскрыты подробности боев в районе Горловки, закончившихся разгромом перешедших в наступление в данном районе Вооруженных сил Украины.

Как рассказал военным корреспондентам защитник ДНР по имени Алексей, 21 мая три группы киевских силовиков попытались завладеть позициями ополченцев, расположенными возле города. В случае успеха операции противник вошел бы на территорию Никитовского района Горловки. Военнослужащий ДНР отметил, что сорвать планы украинской стороны удалось благодаря продемонстрированным личным составом выучке и дисциплине.

Ранее в среду сообщалось о прогнозе, согласно которому киевские силовики оставят Донбасс без единого выстрела после падения режима президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление сделал российский отставной генерал Леонид Решетников.