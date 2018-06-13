В Японии в 2022 году понизят возраст совершеннолетия

Сегодня японский парламент утвердил законопроект о снижении в стране возраста совершеннолетия. За данный документ проголосовали 169 членов Палаты советников, а против выступили 69 политиков.

До этого проект данного закона был одобрен Палатой представителей. Предполагается, что этот документ вступит в законную силу 1 апреля 2022 года.

Согласно последней информации, уже через четыре года японцы получат право вступать в брак с 18 лет, а также без согласия "взрослых" брать кредиты. Как сообщает kp.ru, молодым гражданам Японии при этом по-прежнему нельзя будет употреблять спиртное, курить и играть в азартные игры.