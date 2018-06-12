Не то чтобы основы послевоенного мирового порядка рушатся, но Европа должна взять судьбу в свои руки, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по итогам саммита G7 в Канаде.

Недавно прошедшую в Канаде встречу лидеров стран «Большой семерки» уже окрестили «саммитом раздора». Участникам не удалось достичь единства во многих важнейших политических и экономических вопросах. Некоторые даже назвали формат саммита «G6 + Трамп», подразумевая особую позицию США по ряду ключевых моментов.

«Я не скажу, что правила, лежащие в основе международной системы и столь тщательно выстраиваемые после Второй мировой войны, сейчас рушатся на наших глазах, но, тем не менее, впервые с 1945 года президент США считает, что не в американских стратегических интересах работать для укрепления Европы и трансатлантических связей», - прокомментировал ситуацию Тиммерманс, выступая в Европарламенте.

«Это означает, что Европа еще больше должна взять свою судьбу в свои собственные руки. И мы должны быть уверены в своей способности сделать это», - резюмировал он свое выступление.

В Европарламенте проходят слушания, посвященные подготовке Евросаммита, который пройдет в конце июня, сообщает РИА Новости.