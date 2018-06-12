Израильский политолог высказался о действиях России в Сирии

Известный израильский политолог Давид Эйдельман рассказал об оптимизме в израильском обществе в связи с заявлениями России о выводе иранских войск с граничащих с Израилем сирийских территорий.

В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы. Министр также добавил, что российская сторона прорабатывает вопрос об отводе всех несирийских сил с иорданскими и американскими коллегами.

Давид Эйдельман отметил, что еще никогда, начиная с 1948 года, отношения России и Израиля не были столь благоприятны. Он назвал это «фактором Путина», подразумевая беспрецедентную симпатию российского лидера к Израилю и дружеские отношения президента России Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По словам Эйдельмана, «Иран не верит своим глазам, глядя на разворот Москвы в сторону Израиля». Израильский политолог также отмечает, что большая часть населения Израиля являются поклонниками Владимира Путина. По его мнению, израильтянам импонирует, что Россия, действуя в своих национальных интересах в регионе, при этом взаимодействует с другими государствами, учитывая их интересы, передает РИА Новости.