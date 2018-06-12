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Раскрыты планы армии Украины по захвату территорий в «серой зоне» Донбасса
12 июня 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины намерены захватить территории в «серой зоне», разделяющей стороны конфликта на востоке страны. Такую информацию журналистам предоставил Эдуард Басурин, занимающий пост заместителя главы оперативного командования ДНР.
По словам Басурина, властям республики стало известно, что киевские силовики планируют занять часть «серой зоны» в районе села Петровское. Представитель самопровозглашенного государства предостерег противника от этих действий, предупредив, что они приведут к большим потерям среди бойцов ВСУ.
Спустя некоторое время после заявления Эдуарда Басурина в СМИ появилось сообщение об активном минировании «серой зоны». Согласно сведениям МВД ЛНР, приведенным агентством «Новороссия», работы осуществляет англо-американская некоммерческая организация. Ведомство проводит по данному факту проверку.
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