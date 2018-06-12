В Донбасс прибыл украинский спецназ в российской форме

У линии соприкосновения в Донбассе замечена группа украинских силовиков в военной форме российского образца. Об этом сегодня заявил официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.

Подразделению ВСУ, прибывшему в подконтрольный Киеву населенный пункт Счастье на прошлых выходных, выдали форму российского образца и специальное вооружение. В связи с этим в ЛНР ожидают провокаций, сообщил представитель республиканской Народной милиции Андрей Марочко.

«Украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и Российской Федерации», - заявил он.

Кроме того, представитель ЛНР сообщил, что украинские силовики продолжают стягивать к линии соприкосновения военную технику. При этом, по его словам, они используют средства РЭБ, чтобы скрыть скопление техники от дронов-наблюдателей СММ ОБСЕ. В связи с этим представители ЛНР призвали мониторинговую миссию ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, сообщает РИА Новости.