В Донбасс прибыл украинский спецназ в российской форме
12 июня 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
У линии соприкосновения в Донбассе замечена группа украинских силовиков в военной форме российского образца. Об этом сегодня заявил официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.
Подразделению ВСУ, прибывшему в подконтрольный Киеву населенный пункт Счастье на прошлых выходных, выдали форму российского образца и специальное вооружение. В связи с этим в ЛНР ожидают провокаций, сообщил представитель республиканской Народной милиции Андрей Марочко.
«Украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и Российской Федерации», - заявил он.
Кроме того, представитель ЛНР сообщил, что украинские силовики продолжают стягивать к линии соприкосновения военную технику. При этом, по его словам, они используют средства РЭБ, чтобы скрыть скопление техники от дронов-наблюдателей СММ ОБСЕ. В связи с этим представители ЛНР призвали мониторинговую миссию ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, сообщает РИА Новости.
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