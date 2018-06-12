Украина направила ООН 29 томов жалоб на Россию весом 90 килограммов

Украина направила в ООН меморандум, в котором обвиняет РФ в расовой дискриминации и финансировании терроризма. Глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что вес 29 томов документа достигает 90 кг.

Согласно информации президента Украины Петра Порошенко, вышеуказанный меморандум способен доказать вину российских властей, в частности, в поставках оружия на украинскую территорию, передает во вторник, 12 июня, РИА "Новости".

Ранее стало известно, что международный суд Организации Объединенных Наций ранее не принял обвинений Киева в адрес России в поддержке террористов, однако принял во внимание информацию о расовой дискриминации.