США и КНДР договорились о возврате останков военнопленных

Во вторник, 12 июня, стало известно, что США и Северная Корея обязались вернуть останки военнопленных. Об этом свидетельствует документ, который был подписан в рамках саммита двух стран в Сингапуре.

CNN. Соответствующие бумаги ранее сегодня подписали президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын. Обе стороны согласились вернуть останки военнопленных и произвести репатриацию уже идентифицированных, передает сегодня

Ранее стало известно, что американские власти согласны предоставить Северной Корее гарантии безопасности за отказ от ядерного оружия.