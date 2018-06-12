На Украине рекомендуют запретить транспортное сообщение с Россией

Украинский журналист и волонтер, который принимал участие в операции в Донбассе, Мирослав Гай во вторник порекомендовал Киеву ограничить транспортное сообщение с территорией Российской Федерации.

По мнению общественного деятеля, украинские власти должны заботиться о своих "несознательных" гражданах, которые поехали в РФ на чемпионат мира по футболу. Гай убежден, что Киев обязан был заранее запретить движение поездов и автобусов в Россию, чтобы люди не могли попасть в страну, передает РИА "Новости".

Отметим, что в прошлом году украинские депутаты также призывали правительство временно ограничить граждан в поездках на территорию РФ.