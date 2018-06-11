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Косачев прокомментировал расширение санкций США
11 июня 2018, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Попытки США устрашить Россию санкциями вышли за пределы здравого смысла и выглядят все более неубедительно и жалко, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
«Складывается впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения. Уже давно не имеют значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности. Тем более, что в случае с Россией нет ни первого, ни второго», - прокомментировал Константин Косачев расширение санкций США против России.
Радикальное крыло американской политики всеми силами пытается утвердить исключительность США в современном мире, считает российский сенатор. Но этот маховик, по его мнению, крутится без цели и без смысла, хотя признать это для авторов антироссийских санкций будет равноценно политическому харакири.
«Эти попытки выглядят все более неубедительно и жалко», - приводит мнение сенатора РИА Новости.
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