Косачев прокомментировал расширение санкций США

Попытки США устрашить Россию санкциями вышли за пределы здравого смысла и выглядят все более неубедительно и жалко, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. США расширили санкционный список против России

«Складывается впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения. Уже давно не имеют значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности. Тем более, что в случае с Россией нет ни первого, ни второго», - прокомментировал Константин Косачев расширение санкций США против России.

Радикальное крыло американской политики всеми силами пытается утвердить исключительность США в современном мире, считает российский сенатор. Но этот маховик, по его мнению, крутится без цели и без смысла, хотя признать это для авторов антироссийских санкций будет равноценно политическому харакири.

«Эти попытки выглядят все более неубедительно и жалко», - приводит мнение сенатора РИА Новости.