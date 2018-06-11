На Украине предложили запретить слово «родители»

Украинское Министерство образования и науки предложило заменить в школьных учебниках слово «родители» словом «родные», чтобы дети из неполных семей не чувствовали себя неполноценными.

Минобрнауки мотивирует свое решение тем, что в данный момент три миллиона украинских детей живут в неполных семьях, а это почти 40% от общего числа украинских школьников. Антидискриминационная экспертиза сообщила, что дети не могут найти в школьных учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

Также антидискриминационная экспертиза выявила, что в школьных учебниках не изображаются люди с ограниченными возможностями, в то время как 6% населения Украины – это люди с инвалидностью. А люди пожилого возраста изображаются исключительно немощными. Экспертиза предлагает включить инвалидов в часть картины мира, которую школа формирует у детей, и изменить образ пожилых людей.

Кроме того, из украинских учебников изъяты такие недопустимые для демократической страны анахронизмы, как «негры», «жиды» и «цыгане», информирует Lenta.ru.