Эксперт высказался о крушении самолета ВВС США F-15 в районе Окинавы

Российский эксперт высказался о крушении истребителя ВВС США в районе японского острова Окинава. Мнением поделился глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По словам специалиста, местные жители выступают против военных баз на Окинаве, поскольку нередко они располагаются рядом с жилыми кварталами. Кистанов подчеркнул в беседе с RT , что полеты американских летательных аппаратов угрожают жизни и здоровью населения, поскольку от самолетов и вертолетов периодически отваливаются части, а выхлопы загрязняют атмосферу. Кроме того, периодически происходят крушения.

Эксперт, однако, убежден, что данный инцидент никак не повлияет на военное присутствие США в Японии, поскольку власти страны поддерживают США.