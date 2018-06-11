Ополченцы ЛНР обнаружили в Донбассе плацдарм для будущего наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины собираются использовать Славяносербский район Луганской области как плацдарм для будущего наступления на ЛНР. Соответствующую информацию распространила Народная милиция самопровозглашенного государства.

Спикер силового ведомства Андрей Марочко рассказал, что в настоящее время киевские силовики перебрасывают в названный район технику и оборудуют там укрепления, пишет «Русская весна». Кроме того, о подготовке наступления на данном направлении, по словам Марочко, свидетельствуют постоянные обстрелы со стороны ВСУ с использованием калибров, запрещенных минскими договоренностями.

Представитель Народной милиции отметил, что ополченцы готовы к отражению вероятной агрессии. Защитники ЛНР не дадут противнику продвинуться ни на шаг, заверил Андрей Марочко.

Ранее в понедельник сообщалось, что глава ДНР Александр Захарченко провозгласил общую задачу противостоящих Киеву народных республик Донбасса.