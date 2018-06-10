Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России
10 июня 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) активизирует свою деятельность по защите прав украинцев, которые находятся в заключении в России.
По словам украинского лидера, представители МККК должны получить возможность посещать украинских заключенных на территории России и оказывать им помощь. Порошенко добавил, что дал поручение уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой наладить сотрудничество с комитетом и лично посетить заключенных в России и на территории Донбасса.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес