Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) активизирует свою деятельность по защите прав украинцев, которые находятся в заключении в России.

По словам украинского лидера, представители МККК должны получить возможность посещать украинских заключенных на территории России и оказывать им помощь. Порошенко добавил, что дал поручение уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой наладить сотрудничество с комитетом и лично посетить заключенных в России и на территории Донбасса.