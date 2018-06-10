Супруга принца Гарри нарушила королевский этикет

Жена британского принца Гарри пришла на парад Trooping of the Colour по случаю дня рождения королевы Елизаветы II в неподобающем ее статусу виде. Маркл нарушила правила этикета, появившись в слишком открытом платье.

Согласно королевскому этикету, женщинам запрещено появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако Маркл это не остановило, и она пришла на парад в нежно-розовом платье с вырезом-лодочкой, который слишком показал ее плечи.

Меган постоянно нарушает правила королевского этикета. Например, она частенько держит Гарри за руку, что тоже запрещено. А не так давно Маркл дала автограф девочке, но она может подписывать только официальные документы.

Ранее стало известно, что бывшая американская актриса Меган Маркл, которой после свадьбы с британским принцем Гарри был пожалован титул герцогини Суссекской, получила собственный герб, напоминающий о родине герцогини.