Супруга принца Гарри нарушила королевский этикет
10 июня 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Жена британского принца Гарри пришла на парад Trooping of the Colour по случаю дня рождения королевы Елизаветы II в неподобающем ее статусу виде. Маркл нарушила правила этикета, появившись в слишком открытом платье.
Согласно королевскому этикету, женщинам запрещено появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако Маркл это не остановило, и она пришла на парад в нежно-розовом платье с вырезом-лодочкой, который слишком показал ее плечи.
Меган постоянно нарушает правила королевского этикета. Например, она частенько держит Гарри за руку, что тоже запрещено. А не так давно Маркл дала автограф девочке, но она может подписывать только официальные документы.
Ранее стало известно, что бывшая американская актриса Меган Маркл, которой после свадьбы с британским принцем Гарри был пожалован титул герцогини Суссекской, получила собственный герб, напоминающий о родине герцогини.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес