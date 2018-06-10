В Грузии из выброшенных на помойку яиц вылупились цыплята

Сотни цыплят вылупились из яиц, которые были выброшены птицефабрикой на мусорную свалку в грузинском городе Марнеули. Местные жители воспользовались этим и разобрали часть птенцов по домам.

На свалку выкинули яйца с соседней птицефабрики, где решили, что товар испортился. Но в итоге вылупились тысячи птенцов. Они буквально заполонили округу. Видео с бегающими цыплятами опубликовали очевидцы в социальных сетях. Мэр Марнеули Тимур Абазов считает очень необычным это событие и рассказал, что цыплята добрались со свалки до центра города, пишут местные СМИ.