В Грузии из выброшенных на помойку яиц вылупились цыплята
10 июня 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Сотни цыплят вылупились из яиц, которые были выброшены птицефабрикой на мусорную свалку в грузинском городе Марнеули. Местные жители воспользовались этим и разобрали часть птенцов по домам.
На свалку выкинули яйца с соседней птицефабрики, где решили, что товар испортился. Но в итоге вылупились тысячи птенцов. Они буквально заполонили округу. Видео с бегающими цыплятами опубликовали очевидцы в социальных сетях. Мэр Марнеули Тимур Абазов считает очень необычным это событие и рассказал, что цыплята добрались со свалки до центра города, пишут местные СМИ.
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