Франция хочет, чтобы Россия вернулась в G8, Макрон назвал условия возвращения

Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам пребывания на саммите G7, состоявшемся в Канаде, сделал заявление по поводу России. Макрон недавно совершал визит в Россию, провел встречу в Петербурге с Владимиром Путиным.

Французский президент сказал, что "верит в отношения с Россией" и хотел бы работать с Владимиром Путиным "без наивности и попустительства". По словам Макрона, Париж хотел бы, чтобы Москва вернулась в "Большую восьмерку". И назвал условие, при котором это возможно - "только при соблюдении Минских соглашений", - сообщает РИА Новости.

"Все просто. Мы были в G8 до начала 2014 года. И было общее решение вернуться к формату "семерки", не иметь больше за столом Россию. Потому что она вторглась в Украину и были заключены Минские соглашения, которые должны соблюдаться", — сказал Макрон. По словам президента Франции, он хотел бы, чтобы следующий саммит во французском Биаррице летом будущего года прошел при участии России в формате G8, но для этого нужно продвинуться по Минским соглашениям и выполнить условия, выдвинутые странами-участницами "Большой семерки".

Он считает Россию могущественной европейской державой и предполагает, что по вопросам экономики, политики, безопасности с Россией можно работать вместе и получить результат.