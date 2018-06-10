Российский актер Гоша Куценко - уроженец Украины - попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Куценко включили в базу "Миротворца", обвинив в "организации нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан". Экс-солистка t.A.T.u Елена Катина попала в базу данных "Миротворца"

Украинский сайт отметил, что Куценко снимался в фильмах "Каникулы президента" и "Балканский рубеж", снимавшихся в Крыму.

Актер Гоша (Юрий) Куценко родился на Украине в Запорожье. Затем вместе с родителями он переехал во Львов. С 1988 года Куценко живет в Москве.

​Сайт "Миротворец" появился в 2014 году после того, как Крым по результатам референдума вошел в состав России. На референдуме большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение к РФ. Украина не признает решение Крыма.