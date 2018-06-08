Минского формата переговоров не существует, заявил Порошенко
8 июня 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакого минского формата переговоров по Донбассу не существует.
Никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, включающего в себя ОБСЕ, Россию, Украину, ЛНР и ДНР, не существует, заявил Порошенко на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
По мнению украинского президента, существует только нормандский формат этих переговоров. Он включает в себя Россию, Украину, Германию и Францию.
«Минского формата переговоров нет. И полномочный представитель Киева на переговорах контактной группы Леонид Кучма никакого участие в минском формате не принимает. Существует один формат - нормандский», - приводит слова украинского президента ТАСС.
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