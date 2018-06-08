Минского формата переговоров не существует, заявил Порошенко

Выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакого минского формата переговоров по Донбассу не существует.

Никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, включающего в себя ОБСЕ, Россию, Украину, ЛНР и ДНР, не существует, заявил Порошенко на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По мнению украинского президента, существует только нормандский формат этих переговоров. Он включает в себя Россию, Украину, Германию и Францию.

«Минского формата переговоров нет. И полномочный представитель Киева на переговорах контактной группы Леонид Кучма никакого участие в минском формате не принимает. Существует один формат - нормандский», - приводит слова украинского президента ТАСС.