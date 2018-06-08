Порошенко рассказал о главной угрозе для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для страны является коррупция, и ему приходится преодолевать яростное сопротивление, создавая антикоррупционные институты. Президент Германии назвал главные угрозы для Украины

«Коррупция – одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить в Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно относительно системы электронных деклараций. Однако другого пути нет. Этой прозрачности требует украинское общество», - написал сегодня украинский президент в своем твиттере.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также высказывал мнение, что такие явления, как агрессивный национализм и коррупция, несут главную угрозу для будущего Украины.

На днях Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о создании в стране антикоррупционного суда.