МИД РФ опроверг информацию о найденном в Афганистане советском летчике

МИД России не получали никакой информации об обнаруженном в Афганистане советском летчике Сергее Пантелюке, который считался пропавшим без вести. 1 июня появилась информация о том, что советский военный летчик, который был сбит в Афганистане в 80-е годы при СССР, жив. О пропавшем в Афганистане летчике рассказала его дочь

Летчик - уроженец Ростовской области. Глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин отмучал, что новость является по-настоящему удивительной. Десантник предположил, чо летчик может находиться в Пакистане.

МИД России сегодня сообщает, что в посольство России в Афганистане не поступало достоверных сведений по поводу обнаружения в Афганистане советского военного летчика, - сообщает РБК. Афганские компетентные органы также не подтвердили достоверность данной информации. В посольство России в Пакистане никто не обращался с просьбой о розыске российского летчика.