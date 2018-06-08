МИД РФ опроверг информацию о найденном в Афганистане советском летчике
8 июня 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
МИД России не получали никакой информации об обнаруженном в Афганистане советском летчике Сергее Пантелюке, который считался пропавшим без вести. 1 июня появилась информация о том, что советский военный летчик, который был сбит в Афганистане в 80-е годы при СССР, жив.
Летчик - уроженец Ростовской области. Глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин отмучал, что новость является по-настоящему удивительной. Десантник предположил, чо летчик может находиться в Пакистане.
МИД России сегодня сообщает, что в посольство России в Афганистане не поступало достоверных сведений по поводу обнаружения в Афганистане советского военного летчика, - сообщает РБК. Афганские компетентные органы также не подтвердили достоверность данной информации. В посольство России в Пакистане никто не обращался с просьбой о розыске российского летчика.
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