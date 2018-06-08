Киев может не пустить Ренату Литвинову на похороны Киры Муратовой

Власти Украины пока не могут сказать, сможет ли известная российская актриса Рената Литвинова посетить похороны режиссера и сценариста Киры Муратовой, которая скончалась в Одессе в минувшую среду.

Украинские пограничники намерены проверить, нет ли на счету Литвиновой нарушений законодательства Украины – только после этого они смогут позволить ей прибыть на траурную церемонию, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-секретаря Государственной пограничной службы страны Олега Слободяна.

Напомним, Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет. Рената Литвинова почти сразу изъявила желание прибыть на территорию Украины, чтобы проститься с режиссером.