Стал известен вероятный сценарий будущего разгрома Украиной ДНР и ЛНР

Киев попытается использовать миротворцев ООН для разгрома Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами сделал Денис Пушилин, представляющий ДНР на переговорах по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Политик отметил, что единственным способом остановить войну является выполнение соглашений о прекращении огня, заключенных в начале 2015 года в Минске. По словам Пушилина, власти Украины в настоящее время делают все для приостановки действия данных договоренностей. В Киеве сделали ставку на привлечение в зону конфликта миссии ООН, полагает представитель ДНР. Согласно точке зрения Пушилина, высказанной им в интервью РИА Новости, украинская сторона рассчитывает на то, что после появления в Донбассе миротворцев ей удастся «зачистить» народные республики.

Ранее в пятницу сообщалось, что киевское командование может устроить на востоке страны ковровую бомбардировку. Такой вариант развития ситуации допустил бывший штурман украинских ВВС, перешедший на сторону ополченцев.