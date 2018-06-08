Тереза Мэй в ходе саммита G7 встретится со всеми, кроме Дональда Трампа

Утром в пятницу, 8 июня, стало известно, что британский премьер-министр Тереза Мэй в рамках саммита G7 встретится со всеми политиками, кроме президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Предполагается, что со всеми остальными лидерами "большой семерки" Мэй проведет официальные переговоры, передает портал "Экономика сегодня".

Отмечается, что премьер Великобритании встретится с американским лидером в Канаде, однако это будет неофициальная беседа. Интересно, что Дональд Трамп намерен провести на грядущем саммите G7 значительно меньше времени, чем другие политики.