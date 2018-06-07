Киев теряет контроль над Одессой, заявили в Раде
7 июня 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Верховной рады Украины выступили с обращением к секретарю СНБО Александру Турчинову. Они потребовали предпринять срочные меры в связи с тем, что Киев теряет контроль над Одессой.
Украинский парламентарий Игорь Луценко пояснил в своем фейсбуке, что Киев теряет «проукраинский контроль» в Одессе. По его словам, одесские власти поддерживают пророссийские акции вместо того, чтобы помогать проукраинским местным организациям. «Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», - заявил Луценко.
Игорь Луценко призвал секретаря СНБО Украины Александра Турчинова провести заседание по ситуации в Одессе, поскольку утрата «проукраинского контроля» над третьим по величине городом страны угрожает национальным интересам Украины, передает РИА Новости.
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