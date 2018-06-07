Боевики из Сирии бегут в Иорданию. Король ищет поддержки в Москве
7 июня 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают сирийские источники, наступательная операция армии Сирии и группировки войск России против бандформирований в южных провинциях страны – Дераа и Кунейтра начнётся в ближайшие две недели.
Из Дераа и Кунейтры и зоны деэскалации вокруг Ат-Танфа уже бегут в Иорданию командиры исламистов с семьями и крупными суммами украденных денег. Они не испытывают иллюзий насчёт результата операции.
Бандиты взяли курс на Иорданию. Если в Иордании завертится та же схема, что в Ливии и Сирии, то есть сомнения в способности армии и силовых структур ей противостоять. Если сирийские боевики решат повоевать в Иордании, – скучно не будет. Видимо, понимая, что происходит, король активизировался на российском направлении – реально помочь ему смогут только в Москве.
Так или иначе, если пожар в Сирии затухнет, то это не означает, что в регионе всё успокоится. Скорее наоборот.
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