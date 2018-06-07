Обнародованы данные о срыве военными России масштабного нападения США на Сирию
7 июня 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Заявления российских военных предотвратили комплексную атаку Соединенных Штатов против Сирии. Соответствующую информацию в ходе разговоре с журналистами раскрыл президент арабской республики Башар Асад.
В середине апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским объектам, которые предположительно связаны с производством отравляющих веществ. По словам Асада, которого процитировал RT, Дамаску стало известно, что изначально американцы намеревались осуществить более масштабную операцию, однако были вынуждены скорректировать свои планы из-за предупреждений со стороны Москвы.
Эти предупреждения публично озвучил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. В марте он заявил, что российские силы готовы сбить американские ракеты и уничтожить точки из запуска.
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