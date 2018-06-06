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Комитет Рады предложил запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине
6 июня 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Один из самых влиятельных комитетов Верховной рады Украины, занимающийся вопросами свободы слова, поддержал запрет трансляций на украинских теле- и радиоканалах футбольного чемпионата мира.
"Вот будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем", — написала в Facebook первый заместитель председателя комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.
Ранее сообщалось, что некоторые украинские комментаторы отказались освещать мундиаль, так как он пройдёт на территории России.
На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал всех украинцев отказаться от посещения предстоящего Чемпионата мира по футболу в России, рассказав об опасностях и напугав провокациями.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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